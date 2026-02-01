Atelier enfants vacances 8-12 ans Gray

Atelier enfants vacances 8-12 ans

6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

2026-02-11

Réalise ta croix de marinier de la Saône ! .

6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 musee@ville-gray.fr

English : Atelier enfants vacances 8-12 ans

