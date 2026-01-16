Atelier enfants- Vitrail de la Cathédrale Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Atelier enfants- Vitrail de la Cathédrale

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône

Gratuit

2026-02-19 14:00:00

2026-02-19

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Lors d’une visite les enfants sont conduits dans la cathédrale Saint-Vincent où de nombreux vitraux conservés et récemment restaurés leurs sont montrés. Le travail des grands artistes du Moyen Âge et la fabrication des vitraux leurs sont révélés couleurs, formes, lumière, thèmes, techniques, emplacements…pour qu’ils deviennent eux aussi des maîtres verriers.

De retour au patrimoine chaque enfant réalise son propre vitrail, en utilisant du papier cristal de couleur et des crayons métallisés.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98.

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 +33 3 85 93 15 98

