Atelier « Enluminez votre motif japonisant »
MHAB Musée d’histoire et d’art de Bormes 103 rue Carnot Bormes-les-Mimosas Var
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Découvrez l’univers minutieux de la dorure sur papier avec la doreuse Karine Desmarquest
English :
Discover the meticulous world of gilding on paper with gilder Karine Desmarquest
German :
Entdecken Sie die minutiöse Welt der Papiervergoldung mit der Vergolderin Karine Desmarquest
Italiano :
Scoprite il meticoloso mondo della doratura su carta con la doratrice Karine Desmarquest
Espanol :
Descubra el minucioso mundo del dorado sobre papel con la doradora Karine Desmarquest
