Atelier enluminure au château de Bouzols Bouzols Arsac-en-Velay

Atelier enluminure au château de Bouzols

Bouzols 2 Place du Four Arsac-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

matériel fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-07-23 2025-08-06 2025-08-20

Plonge-toi dans l’univers médiéval: tire au sort une chimère ou invente la tienne, puis peins comme un moine copiste, avec une palette artisanale! Atelier unique et coloré pour laisser parler ton imagination. Inscription obligatoire au 06 18 47 20 85.

Bouzols 2 Place du Four Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 68 14

English :

Immerse yourself in the medieval world: draw a chimera or invent your own, then paint like a copyist monk, using a handmade palette! A unique and colorful workshop to let your imagination run wild. Registration required on 06 18 47 20 85.

German :

Tauche ein in die Welt des Mittelalters: Ziehe eine Schimäre oder erfinde deine eigene und male dann wie ein Kopistenmönch mit einer handgefertigten Palette! In diesem einzigartigen und farbenfrohen Workshop kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Anmeldung erforderlich unter 06 18 47 20 85.

Italiano :

Immergetevi nel mondo medievale: disegnate una chimera o inventate la vostra, poi dipingete come un monaco copista, usando una tavolozza fatta in casa! Un laboratorio unico e colorato per dare sfogo alla fantasia. Iscrizione obbligatoria al numero 06 18 47 20 85.

Espanol :

Sumérjase en el mundo medieval: dibuje una quimera o invente la suya propia, y luego pinte como un monje copista, ¡utilizando una paleta casera! Un taller único y colorista para dar rienda suelta a su imaginación. Inscripción previa en el 06 18 47 20 85.

