Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier enluminure

Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 8 avril 2026.

Atelier enluminure, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Pour les Géants de 7 à 11 ans les enfants découvrent l’art de l’enluminure et les pigments naturels qui la composent. Ils repartiront avec leur création enluminée ! Sur réservation.   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier enluminure, au Château de Morlanne

L’événement Atelier enluminure, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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