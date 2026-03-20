Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Atelier enluminure, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 8 avril 2026.
Atelier enluminure, au Château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Pour les Géants de 7 à 11 ans les enfants découvrent l’art de l’enluminure et les pigments naturels qui la composent. Ils repartiront avec leur création enluminée ! Sur réservation. .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier enluminure, au Château de Morlanne
L’événement Atelier enluminure, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran