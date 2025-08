Atelier enluminure Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors

Atelier enluminure Bibliothèque patrimoniale et de recherche Cahors jeudi 11 septembre 2025.

Atelier enluminure

Bibliothèque patrimoniale et de recherche 20 Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 16:00:00

fin : 2025-09-11 18:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Initiation à l’art de l’enluminure dans un cadre patrimonial. Atelier accessible dès 10 ans pour découvrir les techniques anciennes de décoration des manuscrits.

Sur réservation. .

Bibliothèque patrimoniale et de recherche 20 Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 05

English :

An introduction to the art of illumination in a heritage setting. A workshop for children aged 10 and over to discover the ancient techniques of manuscript decoration.

German :

Einführung in die Kunst der Buchmalerei in einem patrimonialen Rahmen. Ein Workshop, der ab 10 Jahren zugänglich ist, um die alten Techniken der Verzierung von Manuskripten zu entdecken.

Italiano :

Un’introduzione all’arte della miniatura in un contesto storico. Questo laboratorio è aperto ai bambini dai 10 anni in su e li introduce alle antiche tecniche di decorazione dei manoscritti.

Espanol :

Una introducción al arte de la iluminación en un entorno patrimonial. Un taller para niños a partir de 10 años para descubrir las antiguas técnicas de decoración de manuscritos.

L’événement Atelier enluminure Cahors a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot