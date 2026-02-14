Atelier enluminure, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Atelier enluminure Mercredi 18 février, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Avec les médiatrices de la bibliothèque de Bordeaux, venez découvrir les trésors des collections ! Enluminure enfant.

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 57 48 40

Atelier enluminure enfant. médiéval enluminure

