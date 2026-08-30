Atelier enluminure, Médiathèque de l’Agora, Metz

Informations pratiques

Atelier enluminure Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de l’Agora Moselle

Modalités : 3 ateliers d’une heure à 14h, 15h et 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire ! Voyagez au cœur du Moyen Âge : une enluminure a disparu d’une page du Livre d’heures. Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.

Médiathèque de l’Agora 4 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz Metz 57004 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 03 87 55 83 00 https://agora.metz.fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] Inauguré en octobre 2018, l’Agora est un équipement inédit et novateur à Metz, et même en France.

Dessiné par le cabinet Ropa-Architecture, ce bâtiment de 2 446 m² se distingue par son ouverture architecturale sur le quartier Metz Nord – La Patrotte, la visibilité de ses activités grâce à ses parois vitrées, sa façade à inclinaison acoustique, sans oublier son parvis accessible à toutes et tous.

Il regroupe une médiathèque (réseau des bibliothèques-médiathèques), un centre social (animé par l’association culturelle et sociale Agora – ACS Agora) et un espace numérique. L’Agora développe de grandes missions culturelles et sociales.

Le toit-terrasse, doté d’un jardin expérimental, ainsi que le cube rouge abritant une salle de création et de spectacle de 120 places, signent l’originalité esthétique de la structure.

Autre caractéristique : sa certification Haute Qualité Environnementale (HQE), qui l’inscrit dans une démarche de développement durable. Mettis ligne A, station René Cassin.

Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire ! Voyagez au cœur du Moyen Âge : une enluminure a disparu d’une page du Livre d’heures. Laissez parler votre imagination et à…

©Ville de Metz