Atelier enluminure Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier enluminure Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation. A partir de 15 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Atelier enluminure à la médiathèque

À la manière des clercs du Moyen Âge, venez découvrir le plus beau manuscrit roman enluminé du Limousin : la Bible de Saint-Yrieix, présentée lors d’une visite commentée en amont de l’atelier.

Vous pourrez ensuite vous initier à l’art de l’enluminure et créer votre propre lettrine !

Un atelier mêlant patrimoine, créativité et immersion médiévale.

Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 79 https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/ https://www.facebook.com/centreculturelmediathequejeanpierrefabregue/

© Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche