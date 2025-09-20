Atelier enluminure Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche
Atelier enluminure Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue Haute-Vienne
Gratuit. Sur réservation. A partir de 15 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Atelier enluminure à la médiathèque
À la manière des clercs du Moyen Âge, venez découvrir le plus beau manuscrit roman enluminé du Limousin : la Bible de Saint-Yrieix, présentée lors d’une visite commentée en amont de l’atelier.
Vous pourrez ensuite vous initier à l’art de l’enluminure et créer votre propre lettrine !
Un atelier mêlant patrimoine, créativité et immersion médiévale.
Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 79 https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/ https://www.facebook.com/centreculturelmediathequejeanpierrefabregue/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 08 88 79 »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
