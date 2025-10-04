Atelier enluminure Médiathèque municipale Victorine de Chastenay Châtillon-sur-Seine

Atelier enluminure Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Victorine de Chastenay Côte-d’Or

Gratuit, places limitées, matériel fourni

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

La médiathèque vous invite à remonter le temps, avec un atelier d’enluminure animé par Béatrice Van Den Bossche, artisane professionnelle. L’occasion de découvrir et de s’initier à l’art raffiné de la décoration des manuscrits, comme au Moyen-Âge. Pour ados et adultes, matériel fourni. Inscription obligatoire, places limitées. Deux sessions sont prévues : 10h et 11h.

Médiathèque municipale Victorine de Chastenay 15 rue Marmont 21400 Châtillon sur Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 0380810386 https://chatillon-sur-seine.bibenligne.fr/

