Atelier Enluminure Musée de l’ancienne abbaye de Landévennec Musée de l’ancienne abbaye Landévennec

Musée de l’ancienne abbaye Lieu-dit Ancienne Abbaye Landévennec Finistère

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Découverte de l’enluminure médiévale à travers les manuscrits de Landévennec, fabrication d’entrelacs celtiques et de peinture aux pigments naturels et à l’œuf.

> Ateliers familles du mardi au jeudi à 14h00 (parents + enfants entre 6 et 12 ans)

2€ en supplément du droit d’entrée

Réservation obligatoire au 02 98 27 35 90 .

Musée de l’ancienne abbaye Lieu-dit Ancienne Abbaye Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

