Atelier enluminure VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Découvre l’art des lettrines en créant la tienne, avec des méthodes inspirées de celles du Moyen Âge. Atelier animé par le Scriptorial d’Avranches. De 8 à 12 ans. Sur inscription. .

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Atelier enluminure

