Atelier enluminures esplanade Jean-Marie Louvel Caen
Atelier enluminures esplanade Jean-Marie Louvel Caen vendredi 19 septembre 2025.
Atelier enluminures
esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 18:15:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Entrez dans le monde merveilleux du Moyen-Age et devenez moine copiste le temps d’un atelier animé par Astrid Bertin du Parchemin des limbes. Réalisez une lettrine dans le respect des techniques médiévales
esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81 abbayeauxhommes@caen.fr
English : Atelier enluminures
Enter the wonderful world of the Middle Ages and become a copyist monk in a workshop led by Astrid Bertin from Parchemin des limbes. Create a lettering using medieval techniques
German : Atelier enluminures
Betreten Sie die wunderbare Welt des Mittelalters und werden Sie in einem von Astrid Bertin vom Parchemin des limbes geleiteten Workshop zum Kopistenmönch. Gestalten Sie eine Letterine nach mittelalterlichen Techniken
Italiano :
Entrate nel meraviglioso mondo del Medioevo e diventate un monaco copista in un laboratorio guidato da Astrid Bertin di Parchemin des limbes. Creare una scritta utilizzando le tecniche medievali
Espanol :
Entre en el maravilloso mundo de la Edad Media y conviértase en un monje copista en un taller dirigido por Astrid Bertin, de Parchemin des limbes. Crea una letra con técnicas medievales
