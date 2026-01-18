Atelier enquête l’apprenti documentaliste ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Atelier enquête l’apprenti documentaliste ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay samedi 7 février 2026.
Atelier enquête l’apprenti documentaliste !
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Les images de la frise chronologique des monuments ont été mélangées et dispersées.
À vous de jouer, apprentis documentalistes ! En vous appuyant sur les documents mis à votre disposition, menez votre enquête pour replacer chaque photo à la bonne place. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enquête l’apprenti documentaliste !
L’événement Atelier enquête l’apprenti documentaliste ! Nay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay