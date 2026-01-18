Atelier enquête l’apprenti documentaliste ! Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier enquête l’apprenti documentaliste !

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Les images de la frise chronologique des monuments ont été mélangées et dispersées.

À vous de jouer, apprentis documentalistes ! En vous appuyant sur les documents mis à votre disposition, menez votre enquête pour replacer chaque photo à la bonne place. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

