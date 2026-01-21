Atelier enrichissements pour les ânes La Combe aux Anes Lanvellec

Atelier enrichissements pour les ânes

La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-16 14:30:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

Un atelier ludique dès 8 ans pour apprendre à occuper les ânes de façon respectueuse. En fabriquant des enrichissements, les participants observent les comportements des ânes et découvrent leurs besoins, accompagnés par une élève soigneuse animalière.

Une sortie nature à vivre en famille, pour partager un moment complice et mieux comprendre le bien-être des ânes.

Tout public (Dès 8 ans) .

La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26

