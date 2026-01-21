Atelier enrichissements pour les ânes La Combe aux Anes Lanvellec
Atelier enrichissements pour les ânes La Combe aux Anes Lanvellec lundi 16 février 2026.
Atelier enrichissements pour les ânes
La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-16 14:30:00
fin : 2026-03-06 16:30:00
Date(s) :
2026-02-16
Un atelier ludique dès 8 ans pour apprendre à occuper les ânes de façon respectueuse. En fabriquant des enrichissements, les participants observent les comportements des ânes et découvrent leurs besoins, accompagnés par une élève soigneuse animalière.
Une sortie nature à vivre en famille, pour partager un moment complice et mieux comprendre le bien-être des ânes.
Tout public (Dès 8 ans) .
La Combe aux Anes 1 Lieu-dit Traou Deffen Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 69 38 26
