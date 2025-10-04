Atelier ensachage de graines Bibliothèque de Pleyben Pleyben

Atelier ensachage de graines Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque de Pleyben Finistère

Les ateliers d’ensachage consistent à trier et mettre en sachet les graines déposées pour alimenter la grainothèque. Ce sont des moments d’échanges et de partages autour des plantes et du jardinage.

Bibliothèque de Pleyben 14 rue Gars Maria 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne 02 98 26 30 65 https://mediatheque.mairiepleyben.fr/

@Mairie de Pleyben