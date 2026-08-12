Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
mardi 15 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 15 septembre 2026 – 25 mai 2027, certains mardis Ille-et-Vilaine
Pratiquer le violoncelle à plusieurs – Tout public & tout niveau
Atelier tout niveau avec Marcelle Caro
Mardi 19h – 20h30 (Tous les 15 jours)
Que vous soyez violoncelliste débutant·e ou confirmé·e, cet ensemble est une invitation à découvrir le plaisir de la pratique collective.
À travers un répertoire varié et des arrangements spécialement conçus pour le groupe, chacun·e trouve sa place et progresse au rythme de l’ensemble.
15 séances de septembre 2026 à juin 2027
Tout niveau
Tarif de 128 € à 162 € selon quotient familial
Un cours d’essai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-25T20:30:00.000+02:00
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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb http://www.phakt.fr contact@phakt.fr 02996651970
PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299651970
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