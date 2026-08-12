Informations pratiques

Atelier Ensemble de violoncelles – Tout public PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 15 septembre 2026 – 25 mai 2027, certains mardis Ille-et-Vilaine

Pratiquer le violoncelle à plusieurs – Tout public & tout niveau

Atelier tout niveau avec Marcelle Caro

Mardi 19h – 20h30 (Tous les 15 jours)

Que vous soyez violoncelliste débutant·e ou confirmé·e, cet ensemble est une invitation à découvrir le plaisir de la pratique collective.

À travers un répertoire varié et des arrangements spécialement conçus pour le groupe, chacun·e trouve sa place et progresse au rythme de l’ensemble.

15 séances de septembre 2026 à juin 2027

Tout niveau

Tarif de 128 € à 162 € selon quotient familial

Un cours d’essai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-25T20:30:00.000+02:00

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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb http://www.phakt.fr contact@phakt.fr 02996651970

PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299651970



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