Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges ( Ateliers : L’esprit critique au cœur du patrimoine ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges ( Ateliers : L’esprit critique au cœur du patrimoine ) Samedi 19 septembre, 16h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges

À l’heure des réseaux sociaux et de la surinformation, distinguer le vrai du faux devient de plus en plus complexe. À travers des exemples concrets, historiques et scientifiques, cet atelier explore nos mécanismes de jugement et les erreurs d’interprétation du réel.

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges

©Planétarium de Vaulx-en-Velin