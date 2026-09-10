Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges ( Ateliers : L’esprit critique au cœur du patrimoine ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges ( Ateliers : L’esprit critique au cœur du patrimoine ) Samedi 19 septembre, 16h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges
À l’heure des réseaux sociaux et de la surinformation, distinguer le vrai du faux devient de plus en plus complexe. À travers des exemples concrets, historiques et scientifiques, cet atelier explore nos mécanismes de jugement et les erreurs d’interprétation du réel.
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]
Atelier Entendre la vérité, résister aux mensonges
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
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