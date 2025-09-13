Atelier Entraide Couture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Atelier Entraide Couture

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08 2025-12-13

Un atelier (pas de cours) convivial et participatif d’entraide

Venez avec votre machine à coudre, votre projet, des bénévoles sont là pour vous guider et vous conseiller

Ce ne sont pas des cours de couture

Un minimum de connaissance est requis.

Venir avec son matériel de couture .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

