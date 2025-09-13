Atelier Entraide Couture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Atelier Entraide Couture Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 8 novembre 2025.
Atelier Entraide Couture
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08 2025-12-13
Un atelier (pas de cours) convivial et participatif d’entraide
Venez avec votre machine à coudre, votre projet, des bénévoles sont là pour vous guider et vous conseiller
Ce ne sont pas des cours de couture
Un minimum de connaissance est requis.
Venir avec son matériel de couture .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
