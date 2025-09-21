Atelier entre technique et tradition, la laine un héritage actuel LOURDES Lourdes

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 20 au 21 septembre 2025 cette année.

Rendez-vous pour un atelier de découverte de savoir-faire « Entre technique et tradition, la laine un héritage actuel ».

Suite à la remise en fonctionnement du métier à tisser, Hans et Christiane Mai de l’association Tissage et Patrimoine, reviennent au Musée Pyrénéen. C’est l’occasion de découvrir leur travail, ainsi que le métier en action grâce à des démonstrations.

Gratuit.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Every year, Lourdes celebrates the European Heritage Days! This year, they will take place from September 20 to 21, 2025.

Join us for a skills discovery workshop: « Between technique and tradition, wool, a present-day heritage ».

Hans and Christiane Mai, from the Tissage et Patrimoine association, are back at the Musée Pyrénéen following the restoration of the loom. This is an opportunity to discover their work, as well as the loom in action, thanks to demonstrations.

Free admission.

Contact details below.

German :

Wie jedes Jahr feiert Lourdes die Europäischen Tage des Kulturerbes! Sie finden dieses Jahr vom 20. bis 21. September 2025 statt.

Treffpunkt für einen Workshop zur Entdeckung von Know-how: « Zwischen Technik und Tradition, die Wolle ein aktuelles Erbe ».

Nachdem der Webstuhl wieder in Betrieb genommen wurde, kehren Hans und Christiane Mai vom Verein Tissage et Patrimoine (Weben und Kulturerbe) ins Musée Pyrénéen zurück. Dies ist die Gelegenheit, ihre Arbeit sowie den Webstuhl in Aktion anhand von Vorführungen zu entdecken.

Kostenlos.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Ogni anno, Lourdes celebra le Giornate Europee del Patrimonio! Quest’anno si svolgeranno dal 20 al 21 settembre 2025.

Unitevi a noi in un workshop per scoprire le abilità della tessitura: « Tra tecnica e tradizione, la lana, un patrimonio moderno ».

Hans e Christiane Mai, dell’associazione Tissage et Patrimoine, tornano al Musée Pyrénéen dopo aver rimesso in funzione il telaio. È un’occasione per scoprire il loro lavoro e il telaio in azione, grazie a dimostrazioni.

Ingresso libero.

I dettagli sono riportati di seguito.

Espanol :

Lourdes celebra cada año las Jornadas Europeas del Patrimonio Este año tendrán lugar del 20 al 21 de septiembre de 2025.

Acompáñenos en un taller para descubrir los oficios del tejido: « Entre técnica y tradición, la lana, un patrimonio moderno ».

Hans y Christiane Mai, de la asociación Tissage et Patrimoine, vuelven al Museo Pyrénéen después de haber puesto de nuevo en marcha el telar. Esta es una oportunidad para descubrir su trabajo, así como el telar en acción, gracias a las demostraciones.

Entrada gratuita.

Más información a continuación.

