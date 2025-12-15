Atelier : ENTREPRENDRE ET SE RECONVERTIR Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Atelier : ENTREPRENDRE ET SE RECONVERTIR Jeudi 19 février 2026, 09h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T10:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T10:30:00+01:00

Cet atelier vous accompagne dans votre réflexion : comprendre les étapes clés d’une reconversion réussie, identifier vos atouts, lever les freins et découvrir les outils pour transformer votre idée en projet concret.

Un moment d’échange et de partage d’expériences pour passer sereinement de salarié(e) à entrepreneur(e).

Espace Créateurs d’Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHDdi_DVnaTQBvIRhp4cyygZbw0bNCvHbLr-fvvmuMzBKrQ/viewform »}]

Vous envisagez de donner un nouveau tournant à votre carrière grâce à l’entrepreneuriat ?