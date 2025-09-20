Atelier : entreprise du patrimoine Abbaye aux Dames Caen

Atelier : entreprise du patrimoine Abbaye aux Dames Caen samedi 20 septembre 2025.

Atelier : entreprise du patrimoine 20 et 21 septembre Abbaye aux Dames Calvados

L’atelier se situe entre les deux ailes du cloître

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:30:00+

L’entreprise Lefèvre, spécialisée dans la restauration de monuments, propose au public de découvrir les travaux en cours sur l’Abbaye aux Dames et les savoir-faire tels que la taille de pierre.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14035 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 06 98 98 http://www.normandie.fr Abbaye bénédictine fondée vers 1060 par la Reine Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant. Elle a accueilli des religieuses bénédictines jusqu’à la Révolution Française. Le couvent entièrement reconstruit au XVIIIe s. est aujourd’hui le siège du Conseil Régional. L’église abbatiale de la Trinité abrite en son chœur le tombeau de la reine Mathilde. Cette église de style roman normand a été construite entre 1060-1080 avant d’être remaniée au début du XIIe siècle.

@Lefèvre