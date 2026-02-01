Atelier entretien haie bocagère au Palacret Le Palacret Saint-Laurent

Atelier entretien haie bocagère au Palacret

Le Palacret Chemin de Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Atelier pratique pour apprendre les gestes essentiels de l’entretien d’une haie bocagère. Une haie en place ou plantée il y a quelques années nécessite des soins conduire, tailler, recéper, élaguer. Cet atelier propose d’apprendre le langage et les gestes de l’entretien bocager, par la pratique sur place, ainsi que les bases de l’entretien des outils (sécateur, scie, hache, tronçonneuse). Prévoir une tenue confortable pour l’extérieur, apporter vos outils si vous en avez et un bloc-notes. Animation assurée par War Dro an Natur. À partir de 16 ans. .

