Atelier Entretien utilisateur chouchoutez votre machine Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Apprenez les gestes essentiels pour entretenir votre machine au quotidien, reconnaître ce que vous pouvez gérer vous-même, et identifier quand faire appel à un professionnel. Votre machine vous remerciera… et votre porte-monnaie aussi !
Chaque Participant(e) vient avec sa Machine à Coudre, la pédale, les accessoires fournis avec la machine, et la notice (pas obligatoire mais c’est mieux).
Nombre de places limité pour garantir un accompagnement personnalisé.
Atelier organisé par Atelier Petassou. Inscription obligatoire. .
Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr
