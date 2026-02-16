Atelier Entretien utilisateur chouchoutez votre machine Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Atelier Entretien utilisateur chouchoutez votre machine

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Apprenez les gestes essentiels pour entretenir votre machine au quotidien, reconnaître ce que vous pouvez gérer vous-même, et identifier quand faire appel à un professionnel. Votre machine vous remerciera… et votre porte-monnaie aussi !

Chaque Participant(e) vient avec sa Machine à Coudre, la pédale, les accessoires fournis avec la machine, et la notice (pas obligatoire mais c’est mieux).

Nombre de places limité pour garantir un accompagnement personnalisé.

Atelier organisé par Atelier Petassou. Inscription obligatoire. .

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

