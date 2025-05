ATELIER “ENVIE D’ÉCRIRE” – Marvejols, 5 juin 2025 07:00, Marvejols.

L’atelier d’écriture participatif du Sillon Lauzé aura lieu, pour la dernière édition de la saison 2024-2025, jeudi 05 juin de 18h15 à 19h45 pour venir noircir des pages blanches en bonne compagnie, et/ou selon des contraintes ou des propositions de forme ou de ton autour du thème “Se raconter sans se dévoiler”, pour faire écho à l’exposition présentée depuis début Avril au Sillon Lauzé qui se terminera ce soir-là…

Attention, la jauge est limitée, aussi, si vous souhaitez participer, merci de nous contacter préalablement au 06.63.94.60.87. Merci pour votre compréhension !! .

Pont Pessil

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 63 94 60 87 contact@sillonLZ.fr

For the last edition of the 2024-2025 season, the Sillon Lauzé?s participative writing workshop will take place on Thursday, June 05, from 6:15 to 7:45 p.m. to come and fill in the blank pages in good company, and/or according to constraints or proposals of form or tone around the theme ?Se raconter sans se dévoiler? to echo the exhibition presented since the beginning of April at the Sillon Lauzé, which is being held in the Sillon Lauzé

Das partizipative Schreibatelier des Sillon Lauzé findet für die letzte Ausgabe der Saison 2024-2025 am Donnerstag, den 05. Juni von 18.15 bis 19.45 Uhr statt, um in guter Gesellschaft weiße Seiten zu schwärzen, und/oder nach Vorgaben oder Vorschlägen für Form und Ton zum Thema « Erzählen, ohne sich zu enthüllen », als Echo auf die Ausstellung, die seit Anfang April im Sillon Lauzé zu sehen ist und die sich in der Nähe der Stadt befindet

Per l’ultima edizione della stagione 2024-2025, il laboratorio di scrittura partecipativa del Sillon Lauzé si terrà giovedì 05 giugno dalle 18.15 alle 19.45. Venite a riempire le pagine bianche in buona compagnia, e/o secondo vincoli o proposte di forma o di tono intorno al tema « Se raconter sans se dévoiler? » per fare eco alla mostra presentata dall’inizio di aprile al Sillon Lauzé

Para la última edición de la temporada 2024-2025, el taller de escritura participativa del Sillon Lauzé tendrá lugar el jueves 05 de junio de 18:15 a 19:45. Venga a rellenar las páginas en blanco en buena compañía, y/o según las limitaciones o propuestas de forma o tono en torno al tema « Se raconter sans se dévoiler » para hacerse eco de la exposición presentada desde principios de abril en el Sillon Lauzé

