ATELIER “ENVIE D’ÉCRIRE” Marvejols

Pont Pessil Marvejols Lozère

Début : 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

2025-09-25

L’atelier d’écriture participatif du Sillon Lauzé rouvre ses portes pour une nouvelle saison qui débutera jeudi 25 septembre (de 18h00 à 20h00) pour venir noircir des pages blanches en bonne compagnie, et/ou selon des contraintes ou des propositions de forme ou de ton. Tout le monde y est bienvenu, quels que soient notre aisance avec la langue française ou notre niveau d’études.. L’idée est de partager un moment convivial, de découvrir de nouvelles formes d’expression et de se faire plaisir, sans jugement et en toute sérénité !

Attention, la jauge est limitée, aussi, si vous souhaitez participer, merci de nous contacter préalablement au 06.63.94.60.87. Merci pour votre compréhension !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 63 94 60 87 contact@sillonLZ.fr

English :

The Sillon Lauzé participative writing workshop reopens its doors for a new season, starting on Thursday September 25 (6:00-8:00 pm). Come and fill in the blank pages in good company, and/or according to constraints or proposals of form or tone. Everyone is welcome, whatever our ease with the French language or our level of education… The idea is to share

German :

Das partizipative Schreibatelier Sillon Lauzé öffnet seine Türen für eine neue Saison, die am Donnerstag, den 25. September (von 18.00 bis 20.00 Uhr) beginnt, um in netter Gesellschaft und/oder nach Vorgaben oder Vorschlägen zu Form und Ton weiße Seiten zu schwärzen. Jeder ist willkommen, unabhängig davon, wie gut man mit der französischen Sprache zurechtkommt oder welches Bildungsniveau man hat. Die Idee ist, durch

Italiano :

Il laboratorio di scrittura partecipativa di Sillon Lauzé riapre i battenti per una nuova stagione, a partire da giovedì 25 settembre (ore 18.00-20.00). Venite a riempire le pagine bianche in buona compagnia, e/o secondo vincoli o suggerimenti di forma o tono. Tutti sono i benvenuti, indipendentemente dalla conoscenza del francese o dal livello di istruzione. L’idea è quella di condividere

Espanol :

El taller de escritura participativa Sillon Lauzé reabre sus puertas para una nueva temporada, a partir del jueves 25 de septiembre (18.00-20.00 h). Venga a rellenar las páginas en blanco en buena compañía, y/o según las limitaciones o sugerencias de forma o tono. Todo el mundo es bienvenido, sea cual sea su nivel de francés o de formación. La idea es compartir

