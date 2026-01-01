ATELIER ENVIE D’ÉCRIRE – SILLON LAUZÉ Marvejols

ATELIER ENVIE D’ÉCRIRE – SILLON LAUZÉ

L’atelier d’écriture participatif du Sillon Lauzé aura lieu à deux reprises ce mois-ci au café culturel associatif de Marvejols, à commencer par le samedi 17 janvier à 14h30 (et jusqu’à 17h00). Une bien belle occasion de passer un moment convivial à jouer avec les mots, les phrases, le sens ou le non-sens, jusqu’à l’absurde, pourquoi pas.. Avec humour, aussi, ou pour délier vos coeurs par le biais

L’atelier d’écriture participatif du Sillon Lauzé aura lieu à deux reprises ce mois-ci au café culturel associatif de Marvejols, à commencer par le samedi 17 janvier à 14h30 (et jusqu’à 17h00). Une bien belle occasion de passer un moment convivial à jouer avec les mots, les phrases, le sens ou le non-sens, jusqu’à l’absurde, pourquoi pas.. Avec humour, aussi, ou pour délier vos coeurs par le biais de la plume, comme il vous plaira… Dans tous les cas, si vous avez envie d’écrire en compagnie, et/ou selon des contraintes ou des propositions de forme, de sujet ou de ton proposées par l’un.e ou l’autre des participant.e.s, n’hésitez pas à venir !

Par contre, la jauge étant limitée, nous vous demandons, si vous souhaitez participer, de bien vouloir nous contacter préalablement au 06.63.94.60.87. Merci pour votre compréhension !! .

