Atelier éphémère Ars Mentis

123 Rue Mac Mahon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Ars Mentis est un collectif d’artistes lorrains peintres, graphistes, photographes.

Les membres du collectif travaillent ensemble sur des projets picturaux de grande taille, notamment leur œuvre en cours Genesis , un tableau en 3 dimensions et 20 panneaux modulables.

Ouverture de l’atelier; les artistes seront présents et en train de travailler, permettant aux visiteurs de les rencontrer, d’assister au processus créatif, de découvrir leurs créations et les projets en cours, dans une atmosphère détendue et conviviale.

Une exposition-vente sera également proposée, avec des œuvres récentes, pour tous les goûts et du les budgets.

Parking gratuit sur place.Tout public

0 .

123 Rue Mac Mahon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 82 36 85 42 contact@arsmentis.fr

English :

Ars Mentis is a collective of artists from Lorraine: painters, graphic designers and photographers.

Members of the collective work together on large-scale pictorial projects, notably their current work: Genesis , a 3-dimensional painting with 20 modular panels.

Opening of the studio; the artists will be present and working, allowing visitors to meet them, witness the creative process, discover their creations and current projects, in a relaxed and convivial atmosphere.

There will also be an exhibition and sale of recent works, to suit all tastes and budgets.

Free parking on site.

L’événement Atelier éphémère Ars Mentis Nancy a été mis à jour le 2025-11-30 par DESTINATION NANCY