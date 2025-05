Atelier Ephemère en Chanson – Salle Pidou Saintes, 8 juin 2025 10:00, Saintes.

Venez chanter avec Pascale GIRARDEAUX, cheffe de chœur de ChoraleSong, lors d’une journée conviviale ouverte à tous.

Salle Pidou 4 Allée de la Guyarderie

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 33 54 vocalis.president@gmail.com

Come and sing along with Pascale GIRARDEAUX, conductor of ChoraleSong, on a convivial day open to all.

Singen Sie mit Pascale GIRARDEAUX, der Chorleiterin von ChoraleSong, an einem geselligen Tag, an dem alle teilnehmen können.

Venite a cantare con Pascale GIRARDEAUX, direttore di ChoraleSong, in una giornata di divertimento aperta a tutti.

Venga a cantar con Pascale GIRARDEAUX, directora de ChoraleSong, en una jornada lúdica abierta a todos.

