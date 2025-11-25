Atelier « Équilibre alimentaire » Maison Relais Santé Valence
Atelier « Équilibre alimentaire » Maison Relais Santé Valence mardi 25 novembre 2025.
Atelier « Équilibre alimentaire »
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Début : 2025-11-25 09:00:00
fin : 2025-12-04 13:00:00
2025-11-25 2025-12-04
Ateliers animés par une diététicienne pour un repas cuisiné et dégusté ensemble.
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr
English :
Workshops led by a dietician for a meal cooked and enjoyed together.
German :
Von einer Ernährungsberaterin geleitete Workshops für ein gemeinsam gekochtes und genossenes Essen.
Italiano :
Laboratori guidati da un dietologo per un pasto cucinato e gustato insieme.
Espanol :
Talleres dirigidos por un dietista para una comida cocinada y disfrutada en común.
