Atelier Équilibre (& chaos) dans le système solaire Pôle Simone Veil Le Havre

Atelier Équilibre (& chaos) dans le système solaire

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 15:00:00

2025-09-26

Rendez-vous pour un atelier expérientiel Universcience dans le cadre de l’événement scientifique Sur les épaules des géants.

Dans l’immensité de l’espace, les planètes et autres corps célestes dansent autour des étoiles grâce à un équilibre étonnant. Tandis que la gravité les attire vers les étoiles, leurs mouvements les poussent à aller tout droit.

Venez découvrir ces phénomènes et les secrets du système solaire dans cet exposé passionnant !

Intervenante Sabrina Coudry (Palais de la découverte)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

2 séances 9h / 15h

À partir de 9 ans Durée 45 min

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

