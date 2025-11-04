Atelier équilibre et mémoire Epicerie du Saillant Allassac

Atelier équilibre et mémoire

Epicerie du Saillant Avenue du Saillant Allassac

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04 2025-11-11

Atelier équilibre et mémoire: exercices pour aider au maintien de son équilibre et de sa mémoire

Animé par Emilie Vernay (coach diplômée d’état AKTIVE)

Sur réservation au 06 14 92 42 96

De 14h à 15h à l’épicerie du Saillant

Tarifs: 5€ la séance par cartes de 10 .

Epicerie du Saillant Avenue du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 92 42 96

