Atelier équilibre et mémoire Epicerie du Saillant Allassac

Epicerie du Saillant Avenue du Saillant Allassac Corrèze
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
2025-11-04 2025-11-11
Atelier équilibre et mémoire: exercices pour aider au maintien de son équilibre et de sa mémoire
Animé par Emilie Vernay (coach diplômée d’état AKTIVE)
Sur réservation au 06 14 92 42 96
De 14h à 15h à l’épicerie du Saillant
Tarifs: 5€ la séance par cartes de 10 .
Epicerie du Saillant Avenue du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 92 42 96
