Atelier équilibre et mémoire Epicerie du Saillant Allassac
Atelier équilibre et mémoire Epicerie du Saillant Allassac mardi 13 janvier 2026.
Atelier équilibre et mémoire
Epicerie du Saillant Avenue du Saillant Allassac Corrèze
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27
Atelier équilibre et mémoire: exercices pour aider au maintien de son équilibre et de sa mémoire
Animé par Emilie Vernay (coach diplômée d’état AKTIVE)
Sur réservation au 06 14 92 42 96
De 14h à 15h à l’épicerie du Saillant
Tarifs: 5€ la séance par cartes de 10 .
Epicerie du Saillant Avenue du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 92 42 96
