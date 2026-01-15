Atelier Équilibre et Sérénité Ralentir pour juste profiter de la vie avec le Hygge

Hontanx Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Un atelier pour découvrir l’art de vivre danois. Et si après cet atelier vous repartiez plus apaisé, avec l’envie de ralentir pour juste profiter de la vie ? Ca fait rêver, non ?

– Découvrez une philosophie de vie inspirée par le Danemark

– Atelier pratique et créatif pour créer tes cartes d’inspiration Hygge grâce à des exemples concrets.

Un atelier accessible à toute personne qui a envie de ralentir et d’apprendre à profiter des choses simples.

Sur inscription .

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 23 40 50

English : Atelier Équilibre et Sérénité Ralentir pour juste profiter de la vie avec le Hygge

A workshop to discover the Danish art of living. And what if, after this workshop, you left feeling calmer, with the desire to slow down and just enjoy life? Sounds dreamy, doesn’t it?

A workshop open to anyone who wants to slow down and learn to enjoy the simple things in life.

On reservation

