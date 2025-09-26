Atelier Équilibre (& rupture) dans les étoiles Pôle Simone Veil Le Havre

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 17:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Une étoile reste stable grâce à un équilibre entre deux forces d’une part la gravité, qui tire la matière vers le centre, d’autre part la chaleur et la lumière produites par les réactions à l’intérieur de l’étoile, qui poussent la matière vers l’extérieur. Mais quand l’étoile commence à manquer d’hydrogène, cet équilibre se rompt, et elle entre dans la dernière étape de sa vie.

Aux côtés de Sabrina Coudry, médiatrice scientifique du Palais de la Découverte, découvrez les différents destins de ces astres lumineux !

Intervenante Sabrina Coudry (Palais de la découverte)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 14 ans Durée 45 min

2 séances à 11h et à 17h

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

