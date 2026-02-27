Atelier équilibre séniors Place du 8 mai 1945 Saint-Martial-d’Artenset

Atelier équilibre séniors

Place du 8 mai 1945 Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-03-17

Atelier équilibre gratuit Ouvert à tous à partir de 55 ans pour améliorer son équilibre le mardi de 13h30 à 15h sur inscriptions 06 29 85 40 38 .

Place du 8 mai 1945 Foyer Communal Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 85 40 38

English : Atelier équilibre séniors

L’événement Atelier équilibre séniors Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-02-24 par Vallée de l’Isle en Périgord