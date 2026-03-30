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Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux lundi 20 avril 2026.

Lieu : Rue des chantiers de jeunesse

Adresse : Cabinet Duo

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif :

Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Préserver son énergie et trouver un équilibre entre activité et vie personnelle.
Sur inscription   .

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25  contact@d-u-o.fr

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English : Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle

L’événement Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne