Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Préserver son énergie et trouver un équilibre entre activité et vie personnelle.

Sur inscription .

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25 contact@d-u-o.fr

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English : Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle

L’événement Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne