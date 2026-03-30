Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux
Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux lundi 20 avril 2026.
Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Préserver son énergie et trouver un équilibre entre activité et vie personnelle.
Sur inscription .
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25 contact@d-u-o.fr
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English : Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle
L’événement Atelier Équilibre vie professionnelle vie personnelle Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne