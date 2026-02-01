Atelier Equimotricité

kergustiou Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Equitation. Les enfants et leur poney évoluent ensemble de manière quasi autonome, sur un parcours ludique et conté, avec des quêtes à mener. A partir de 18 mois accompagné par les parents. Mercredi 25 février de 10 h à 12 h, Accueil au Domaine des Chimères, kergustiou, Le Saint. Tarif 33€. Contact 06 18 58 19 21, contact@domaine-des-chimeres.com, http://www.domaine-des-chimeres.com. .

kergustiou Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

L’événement Atelier Equimotricité Le Faouët a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan