Atelier Escape Game Centre culturel Simone Veil Montbéliard
Atelier Escape Game Centre culturel Simone Veil Montbéliard vendredi 27 mars 2026.
Atelier Escape Game
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:30:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-05-29
Venez vivre une aventure à travers une histoire dans
un univers imaginaire. Vous incarnerez un personnage
et toutes vos décisions auront une importance pour
pouvoir vous évader. Attention à ne pas tomber dans un
piège. Parviendrez-vous à résoudre toutes les énigmes ?
Tous niveaux, novices acceptés
Prévoir d’arriver à 20h15 pour l’explication des règles du jeu
Inscription Info Jeunes Montbéliard .
Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 27 68
English : Atelier Escape Game
