Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:30:00

2026-03-27 2026-05-29

Venez vivre une aventure à travers une histoire dans

un univers imaginaire. Vous incarnerez un personnage

et toutes vos décisions auront une importance pour

pouvoir vous évader. Attention à ne pas tomber dans un

piège. Parviendrez-vous à résoudre toutes les énigmes ?

Tous niveaux, novices acceptés

Prévoir d’arriver à 20h15 pour l’explication des règles du jeu

Inscription Info Jeunes Montbéliard .

Centre culturel Simone Veil 18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 27 68

