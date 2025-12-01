Atelier Espace sensoriel pour un Noël des 5 sens

7 Rue de Kerniguez Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

Date(s) :

2025-12-17

La ludothèque et le Relais Petite Enfance vous proposent un atelier Espace sensoriel pour un Noël des 5 sens. Dans cet atelier, vous seront proposés une exploration sensorielle, un transvasement, ainsi que la confection d’une table carte odorante de Noël avec des épices, d’un bonhomme en pain d’épices à décorer, et également la mise à disposition de petits sablés de Noël pour une pause gourmande.

Vous pourrez également profiter du concert proposé par le CLAJ à 11h.

Pour participer à cet atelier, veuillez vous inscrire en nous contactant par téléphone. .

7 Rue de Kerniguez Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 44 45

English :

L’événement Atelier Espace sensoriel pour un Noël des 5 sens Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-12-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée