Atelier Esprit critique, Bibliothèque Rollinat, Argenton-sur-Creuse
Atelier Esprit critique, Bibliothèque Rollinat, Argenton-sur-Creuse mercredi 8 avril 2026.
Atelier Esprit critique Mercredi 8 avril, 18h30 Bibliothèque Rollinat Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T18:30:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T18:30:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
Atelier ludique pour adultes, sur le thème des fake news ( différencier l’information de l’opinon, vérifier ses sources) et des fausses images (IA ou non IA).
Bibliothèque Rollinat 7 bis avenue Rollinat 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire
Identifier les fake news et les fausses images
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