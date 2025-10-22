Atelier Esprit critique Laval

Début : 2025-10-22 10:15:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

ATELIER ESPRIT CRITIQUE · Animation

Démêler le vrai du faux, faire confiance, partager une information fiable… À l’heure du numérique et des réseaux sociaux, ces

capacités sont mises à l’épreuve au quotidien. Au travers de cet atelier à vivre en famille, vous serez amené·e·s à vous questionner sur ce qu’on appelle esprit critique et comment on peut l’aiguiser dans un contexte où les informations sont produites en masse.

• Dates mercredis 22 et 29 octobre • Horaire de 10h15 à 12h

• Durée 1h45 • Public parent et ado à partir de 12 ans • Tarif 6 €/pers.

• Réservation obligatoire https://www.billetweb.fr/atelier-esprit-critique1 .

21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 zoom@agglo-laval.fr

English :

CRITICAL MINDSHIP WORKSHOP Animation

German :

ATELIER KRITISCHER GEIST Animation

Italiano :

WORKSHOP DI MENTE CRITICA Animazione

Espanol :

TALLER DE MENTE CRÍTICA Animación

