Atelier Esprit critique Laval

Démêler le vrai du faux, faire confiance, partager une information fiable… À l’heure du numérique et des réseaux sociaux, ces
capacités sont mises à l’épreuve au quotidien. Au travers de cet atelier à vivre en famille, vous serez amené·e·s à vous questionner sur ce qu’on appelle esprit critique et comment on peut l’aiguiser dans un contexte où les informations sont produites en masse.
• Dates mercredis 22 et 29 octobre • Horaire de 10h15 à 12h
• Durée 1h45 • Public parent et ado à partir de 12 ans • Tarif 6 €/pers.
• Réservation obligatoire https://www.billetweb.fr/atelier-esprit-critique1 .
21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 zoom@agglo-laval.fr
English :
CRITICAL MINDSHIP WORKSHOP Animation
German :
ATELIER KRITISCHER GEIST Animation
Italiano :
WORKSHOP DI MENTE CRITICA Animazione
Espanol :
TALLER DE MENTE CRÍTICA Animación
