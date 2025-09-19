Atelier Essai de vélos et trottinettes électriques TARBES Tarbes

Atelier Essai de vélos et trottinettes électriques TARBES Tarbes vendredi 19 septembre 2025.

Atelier Essai de vélos et trottinettes électriques

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 09:30:00

fin : 2025-09-19 11:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Les Cafés de la Mobilité, ce sont des ateliers gratuits et tout public (adultes) animés par l’Association Wimoov.

Thème du jour « Semaine de la mobilité avec essai de vélos et trottinettes électriques »

Ces ateliers à la carte ont lieu une fois par mois et portent sur une thématique de mobilité différente à chaque fois. Conçus pour informer et accompagner les bénéficiaires à développer leurs compétences mobilité, l’objectif est d’améliorer l’autonomie de leurs déplacements et de découvrir des solutions de mobilité adaptées aux besoins de chacun.e.

Au programme des échanges concrets, des outils pratiques et des mises en situation.

TARBES 8 avenue des Tilleuls Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie cecile.larget@wimoov.org

English :

The Cafés de la Mobilité are free workshops for the general public (adults) run by the Wimoov Association.

Today’s theme: « Mobility Week, with a trial of electric bikes and scooters »

These à la carte workshops take place once a month and focus on a different mobility theme each time. Designed to inform and support beneficiaries in developing their mobility skills, the aim is to improve their travel independence and discover mobility solutions tailored to individual needs.

The program includes concrete exchanges, practical tools and real-life situations.

German :

Die Cafés de la Mobilité sind kostenlose Workshops für alle Altersgruppen (Erwachsene), die von der Association Wimoov geleitet werden.

Thema des Tages: « Mobilitätswoche mit Probefahrt von Elektrofahrrädern und -rollern »

Diese Workshops à la carte finden einmal im Monat statt und befassen sich jedes Mal mit einem anderen Mobilitätsthema. Ziel ist es, die Mobilität zu verbessern und Mobilitätslösungen zu entdecken, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind.

Auf dem Programm stehen ein konkreter Austausch, praktische Hilfsmittel und die Erprobung von Situationen.

Italiano :

I Mobility Café sono laboratori gratuiti per adulti gestiti dall’Associazione Wimoov.

Il tema di oggi: « Settimana della mobilità con prova di bici e scooter elettrici »

Questi workshop à la carte si svolgono una volta al mese e si concentrano ogni volta su un tema di mobilità diverso. Pensati per informare e aiutare le persone a sviluppare le proprie capacità motorie, hanno l’obiettivo di aiutarle a viaggiare in modo più indipendente e a scoprire soluzioni di mobilità su misura per le loro esigenze individuali.

Il programma prevede discussioni concrete, strumenti pratici e situazioni reali.

Espanol :

Los Cafés de la Movilidad son talleres gratuitos para adultos organizados por la Asociación Wimoov.

El tema de hoy: « Semana de la Movilidad con una prueba de bicicletas y patinetes eléctricos »

Estos talleres a la carta tienen lugar una vez al mes y se centran en un tema de movilidad diferente cada vez. Diseñados para informar y ayudar a las personas a desarrollar sus habilidades de movilidad, el objetivo es ayudarles a viajar de forma más independiente y descubrir soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades individuales.

El programa incluye debates concretos, herramientas prácticas y situaciones de la vida real.

