Atelier estival pour enfants explorer ma respiration pour mieux gérer mes émotions Bulle & Plume Reims

Atelier estival pour enfants explorer ma respiration pour mieux gérer mes émotions

Début : 2025-07-30 11:00:00

2025-07-30

Tout public

✨ Et si on aidait nos enfants à traverser les changements avec plus de sérénité ? ✨

Nouvelle école, changement de classe, nouvel enseignant, séparation, déménagement…

Ces transitions, parfois anodines pour nous adultes, peuvent être de véritables tempêtes émotionnelles pour un enfant.

Peur, incompréhension, tristesse, colère ou désarroi tout un tourbillon de sensations qu’il ne comprend pas toujours… et qu’il ne sait pas encore exprimer.

‍♀️ La sophrologie est une ressource douce et puissante pour l’aider à apprivoiser ses émotions, retrouver un sentiment de sécurité intérieure, et développer ses propres outils pour faire face aux petits et grands bouleversements.

Ateliers de sophrologie pour enfants (en petits groupes)

Un espace bienveillant pour apprendre à respirer, se recentrer, s’exprimer et se détendre… en s’amusant !

Atelier découverte

️ Mercredi 9, 16, 23 et 30.07.2025

10h-11h enfants de 5 à 7 ans

11h15-12h15 enfants de 8 à 10 ans

Sur réservation uniquement à Reims, 38, Bis rue de Courlancy

Une belle façon de préparer la rentrée… le cœur léger ! .

