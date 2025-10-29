Atelier Et Après… la Mort, si on en parlait. Place Saint-Yves Loperhet

Atelier Et Après… la Mort, si on en parlait. Place Saint-Yves Loperhet mercredi 29 octobre 2025.

Atelier Et Après… la Mort, si on en parlait.

Place Saint-Yves Bibliothèque Steredenn Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Face à la mort, il s’agit pour l’adulte de trouver les mots simples, justes et concrets, adaptés à l’âge des enfants. Se méfier des expressions imagées, que les enfants sont susceptibles de prendre au pied de la lettre et qui peuvent créer de la confusion et venir renforcer leur anxiété, est primordial. Autant que le fait de se rappeler que parler de la mort, c’est parler de la vie. Dr Patrick Ben Soussan, psychiatre.

Sans tabous mais avec délicatesse, Anne, formée aux ateliers philo de Frédéric Lenoir, propose aux enfants de parler de la mort, de la vie. Atelier Philo à 15h.

Goûter offert à 16h.

Avec sensibilité et imagination, Marie, accompagnera les enfants pour la confection d’une carte d’adieu à 16h30. Une manière différente d’aborder la thématique. Atelier créatif à 16h30.

L’après-midi sera jalonnée de lectures d’albums.

Possibilité de s’inscrire à 1 ou 2 ateliers. Adressés aux enfants âgés de 8-12 ans. Sur réservation. .

Place Saint-Yves Bibliothèque Steredenn Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 13 61

