Informations pratiques

Ranrupt

Atelier et boutique TJ création : le geste et la matière

6 Rue Principale Ranrupt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier & Boutique : Le geste et la matière – Journées du Patrimoine à Ranrupt ! Explorez notre atelier : poterie, bronze & bijoux. Au programme : démos, échanges et découverte de nos futurs stages céramique (du façonnage à la cuisson). Entrée libre • Démos & infos stages.

Pour les Journées du Patrimoine, plongez dans l’univers de la création artisanale à Ranrupt ! Explorez notre espace partagé réunissant poterie, sculptures en bronze, minéraux et bijoux en pierres naturelles. Au programme : échanges avec les créateurs, démonstrations de savoir-faire et immersion dans l’atelier. C’est aussi l’occasion idéale pour découvrir nos futurs stages et formations : de la préparation de l’argile au façonnage et à la cuisson, venez explorer toutes les étapes de la céramique !

Démonstrations, échanges et renseignements sur les stages. .

6 Rue Principale Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 63 16 72 tonin.creation@gmail.com

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English :

Studio & Shop: Craftsmanship and Materials—Heritage Days in Ranrupt! Explore our studio: pottery, bronze, and jewelry. On the agenda: demonstrations, discussions, and a preview of our upcoming ceramics workshops (from shaping to firing). Free admission? Demonstrations & workshop information.

L’événement Atelier et boutique TJ création : le geste et la matière Ranrupt a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche