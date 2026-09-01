Atelier et boutique TJ création : le geste et la matière Ranrupt
samedi 19 septembre 2026 · Ranrupt
Informations pratiques
Ranrupt
Atelier et boutique TJ création : le geste et la matière
6 Rue Principale Ranrupt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier & Boutique : Le geste et la matière – Journées du Patrimoine à Ranrupt ! Explorez notre atelier : poterie, bronze & bijoux. Au programme : démos, échanges et découverte de nos futurs stages céramique (du façonnage à la cuisson). Entrée libre • Démos & infos stages.
Pour les Journées du Patrimoine, plongez dans l’univers de la création artisanale à Ranrupt ! Explorez notre espace partagé réunissant poterie, sculptures en bronze, minéraux et bijoux en pierres naturelles. Au programme : échanges avec les créateurs, démonstrations de savoir-faire et immersion dans l’atelier. C’est aussi l’occasion idéale pour découvrir nos futurs stages et formations : de la préparation de l’argile au façonnage et à la cuisson, venez explorer toutes les étapes de la céramique !
Démonstrations, échanges et renseignements sur les stages. .
6 Rue Principale Ranrupt 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 63 16 72 tonin.creation@gmail.com
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English :
Studio & Shop: Craftsmanship and Materials—Heritage Days in Ranrupt! Explore our studio: pottery, bronze, and jewelry. On the agenda: demonstrations, discussions, and a preview of our upcoming ceramics workshops (from shaping to firing). Free admission? Demonstrations & workshop information.
L’événement Atelier et boutique TJ création : le geste et la matière Ranrupt a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche