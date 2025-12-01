Atelier et bureau du Père Noël Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Atelier et bureau du Père Noël
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Au programme
– Stands culturels Délivrez des Mots et Éric Catherine,
– Animation réalisez vos propres décorations et cadeaux de Noël (atelier de bulles temporelles, création de boules de Noël temporelles, composition de flacons de curiosités et de petits cabinets),
– Visite de la Galerie des Curiosités départ 10h et 14h30
– Chasse au trésor sur rendez-vous au 06 10 50 24 20. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
