Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Médiathèque Saint-Lunaire
Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Médiathèque Saint-Lunaire samedi 28 mars 2026.
Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ?
Médiathèque Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
10 h 12 h atelier mise en sachet de graines
15 h 17 h causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ?
Venez découvrir les insectes pollinisateurs bourdons, abeilles, papillons… Comment les accueillir dans nos jardins ?
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Médiathèque Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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L’événement Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme