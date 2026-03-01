Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Médiathèque Saint-Lunaire

Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ?

Médiathèque Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

10 h 12 h atelier mise en sachet de graines

15 h 17 h causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ?

Venez découvrir les insectes pollinisateurs bourdons, abeilles, papillons… Comment les accueillir dans nos jardins ?

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Médiathèque Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

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English :

L’événement Atelier et causerie Qui sont les insectes pollinisateurs du jardin ? Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme