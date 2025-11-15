Atelier et concert avec l’association Talacatak Bibliothèque Gutenberg Paris

Dans le cadre du festival « Monte le son », la bibliothèque Gutenberg propose aux enfants de participer à un atelier de fabrication d’instruments originaux à partir de matériaux de récupération.

Cette animation proposée par l’association Talacatak combine l’amour de la musique, le réemploi, le développement durable – et un soupçon d’insolite !

Venez fabriquer par exemple un batucada , vous initier aux rythmes carnavalesques brésiliens et participer à un concert de musique latino à la suite de l’atelier.

Atelier sur inscription – à partir de 7 ans

Concert en entrée libre – tout public

Fabrication d’instruments insolites en matériaux de récup’ suivi d’un concert de musique latino

Le samedi 15 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR