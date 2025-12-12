Atelier et concert de slam avec Monsieur Samedi Redon

Atelier et concert de slam avec Monsieur Samedi

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-12 16:00:00

fin : 2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

16h- Atelier écriture slam pour 10 personnes. Sur inscription.

18h- Concert de slam de Mr Samedi Prix libre au chapeau.

Entre slam et chanson, émotion et humour, jeux d’écriture et mélodies entêtantes, Monsieur Samedi parle du monde qui nous entoure avec un ton parfois tendre, parfois acide ou désabusé, mais toujours un regard pertinent et une bonne dose d’humour.

Et comme les mots sont à tout le monde, le spectacle sera précédé d’un atelier d’écriture créative ouvert à tous et a toutes, et d’une scène ouverte slam et chanson, tous deux également animes par Monsieur Samedi. Proposé par la Bicoque. .

